Жительница кузбасского города ударила дочь ножом за невымытый пол

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-01T11:33:16+03:00

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55-летняя жительница Гурьевска недавно похоронила сына, а потом чуть не лишилась дочери. Женщина сама ударила дочь ножом в грудь за то, что та не помогла с уборкой.

Жительница города Гурьевска попросила свою 16-летнюю дочь помочь ей с уборкой по дому. Однако девочка проигнорировала просьбу и ушла на прогулку. Когда же она вечером вернулась домой, мать устроила скандал. Словесный конфликт закончился тем, что 55-летняя женщина взяла в руки нож и ударила им дочку в грудь. Девочка сразу позвонила друзьям, и те отвезли ее в больницу.

Врачи оказали подростку помощь, а мать девочки задержали сотрудники полиции. Женщина признала вину и сотрудничала со следствием. Позже оказалось, что незадолго до этого она похоронила сына. После этого женщина наблюдалась у врача-психиатра. Тем не менее, психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой, аффекта и психотравмирующей ситуации эксперты не выявили.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU