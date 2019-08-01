Карты раскрыты: Госавтоинспекция рассказала о местах размещения камер фиксации в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-01T14:44:05+03:00

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На сайте ГИБДД России появился новый раздел. На нем размещена интерактивная карта, на которую нанесены все камеры фото- и видеофиксации России. Есть на этой карте и Кемеровская область.

Новый интерактивный раздел работает на сайте ГИБДД в тестовом режиме. Карта мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации находится в свободном доступе, и все желающие могут увидеть, где находятся камеры. К сожалению, кузбассовцам, так же, как и жителям ряда регионов, этот сервис пока недоступен. Ресурс находится в стадии наполнения, и информация о камерах появляется постепенно. Однако уже в скором времени каждый кузбассовец сможет узнать не только, где находятся приборы автоматической фиксации, но и какого они типа.

ИСТОЧНИК KP.RU