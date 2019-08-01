2019-08-01T14:49:37+03:00
Общество

В Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор

В областной прокуратуре произошли кадровые изменения
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор. Фото: Прокуратура Кемеровской областиВ Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор. Фото: Прокуратура Кемеровской области
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В Кузбассе назначен новый межрайонный природоохранный прокурор. В прокуратуре Кемеровской области произошли кадровые изменения.

Как рассказали в областной прокуратуре, приказом Генерального прокурора России на должность кемеровского межрайонного природоохранного прокурора назначен новый сотрудник. Им стал Владимир Шиманович.

Владимиру Шимановичу 36 лет. С 2004 года он служил в органах прокуратуры на должностях помощника прокурора Яйского района, следователя и помощника прокурора Ижморского района. Также он возглавлял отдел по защите прав предпринимателей областной прокуратуры, а с 1 января 2019 года занимал должность начальника заместителя прокурора Центрального района города Кемерово.

В ведомстве отметили, что Владимир Шиманович неоднократно поощрялся прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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