На Арт-фестивале в Кузбассе выступят популярные российские исполнители

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-01T15:13:09+03:00

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На самом «вишневом» фестивале, который будет проходить в городе Осинники, выступят сразу две российские звезды. Примечательно, что концерты будут проходить в разные дни.

2 августа в Городском парке выступит популярная группа «Комиссар», известная по песням «Наше время пришло», «Ты уйдешь», «Королева снежная» и многие другие. Начало выступления – в 22:00. А перед этим выступит известная кемеровская группа «ПолтиШок».

3 августа в городском парке выступит кавер-группа «Байконур», а в 22:00 на сцену выйдет известная певица Ирина Круг.

Организаторы Арт-фестиваля, который будет проходить в осинниках 2 и 3 августа, сообщили, что на разных творческих площадках будут проходить концерты и карнавальные шествия, конкурсы и квесты. Участники фестиваля попробуют кулинарный шедевр, который попадет в Книгу рекордов России, а также отведают множество вишневых пирогов, приготовленных по оригинальным рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU