СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-01T16:05:53+03:00

За мечты о мускулах кузбассовец может лишиться свободы на срок до семи лет Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В феврале 2019 года житель города Березовского приобрел в интернете анаболический стероидный препарат. Но нарастить мышцы у мужчины не получилось: при получении посылки его задержали сотрудники полиции.

Житель города Березовского в интернете нашел объявление о продаже сильнодействующего вещества, которое помогает нарастить мышечную массу. Он приобрел препарат у гражданина Республики Беларусь, и спустя некоторое время отправился на почту, чтобы получить посылочку. Однако там его встретили стражи порядка: оказалось, что этот препарат нельзя просто так ввозить в Россию.

Прокурор города Березовского утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело по обвинению кузбассовца в контрабанде. Теперь мужчине грозит наказание – вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU