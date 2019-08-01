За мечты о мускулах кузбассовец может лишиться свободы на срок до семи лет
В феврале 2019 года житель города Березовского приобрел в интернете анаболический стероидный препарат. Но нарастить мышцы у мужчины не получилось: при получении посылки его задержали сотрудники полиции.
Житель города Березовского в интернете нашел объявление о продаже сильнодействующего вещества, которое помогает нарастить мышечную массу. Он приобрел препарат у гражданина Республики Беларусь, и спустя некоторое время отправился на почту, чтобы получить посылочку. Однако там его встретили стражи порядка: оказалось, что этот препарат нельзя просто так ввозить в Россию.
Прокурор города Березовского утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело по обвинению кузбассовца в контрабанде. Теперь мужчине грозит наказание – вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU