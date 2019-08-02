2019-08-02T03:24:03+03:00
Происшествия

Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове

Константин Кречетов пропал 1 марта 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Сотрудники полиции Кузбасса разыскивают 33-летнего Константина Кречетова. Мужчина пропал еще 1 марта 2019 года, и до сих пор о нем нет никаких известий.

1 марта 2019 года ушел из своего дома в Новокузнецке и больше не вернулся Константин Кречетов. С тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид около 35 лет, рост 175 сантиметров, глаза зеленые, волосы русые короткие.

Особые приметы: на голове множество шрамов.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о месте нахождения Константина Кречетова, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-74-14-93, 57-45-98, «02» (102 – с мобильного телефона), или обратиться по адресу: город Новокузнецк, проспект Энтузиастов 1а, кабинет 231.

ИСТОЧНИК KP.RU

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