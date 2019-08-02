2019-08-02T04:19:26+03:00
Общество

Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях

Другого способа избавиться от скуки мужчина не нашел
Екатерина РОМАНОВА
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Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях. ФОТО: архив КП.Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Молодой житель Полысаева в скором времени предстанет перед судом. Мужчине было скучно, и чтобы как-то развлечься, он порезал ножом колеса семи автомобилей.

Сразу семеро автовладельцев из Полысаева обратились в мае этого года в полицию с заявлениями о том, что неизвестный порезал колеса их машин. Все автомобили были припаркованы во дворах. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Злоумышленника вскоре разыскали. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения. А колеса стал протыкать ножом ради развлечения.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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