Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-02T04:19:26+03:00

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Молодой житель Полысаева в скором времени предстанет перед судом. Мужчине было скучно, и чтобы как-то развлечься, он порезал ножом колеса семи автомобилей.

Сразу семеро автовладельцев из Полысаева обратились в мае этого года в полицию с заявлениями о том, что неизвестный порезал колеса их машин. Все автомобили были припаркованы во дворах. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

Злоумышленника вскоре разыскали. Им оказался 18-летний местный житель. Он рассказал, что в тот день был в состоянии алкогольного опьянения. А колеса стал протыкать ножом ради развлечения.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU