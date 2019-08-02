300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-02T06:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о ликвидации несанкционированных свалок. Для этого в частном секторе города установят более 300 контейнеров.

Глава Новокузнецка отметил, что для того, чтобы жить в чистом городе, нужно не только убрать уже существующие свалки, но и не создавать новых.

«Проезжая по улицам Пролетарской и Нижнепролетарской, задумываешься, неужели мы сами это делаем? Мусор по обочинам, на подходах к школе. Мы хотим жить в благоустроенном городе, чистоте и комфорте. Так может, каждый начнет с себя?!» - написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

В ближайшее время в городе установят более 300 новых мусорных контейнеров. Узнать, где именно они будут находиться, в ближайшее время можно будет на сайте комитета ЖКХ. Каждый контейнер будет привязан к определенному адресу.

«Муниципалитет оплачивать мусор, который жители вывозят с дачных поселков, больше не будет. СНТ сами обязаны заключать договоры с региональным оператором на услуги по вывозу мусора», - заявил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU