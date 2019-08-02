2019-08-02T06:22:23+03:00
Общество

300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку

Глава города призвал новокузнечан не устраивать свалок
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку300 мусорных контейнеров расставят по НовокузнецкуФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о ликвидации несанкционированных свалок. Для этого в частном секторе города установят более 300 контейнеров.

Глава Новокузнецка отметил, что для того, чтобы жить в чистом городе, нужно не только убрать уже существующие свалки, но и не создавать новых.

«Проезжая по улицам Пролетарской и Нижнепролетарской, задумываешься, неужели мы сами это делаем? Мусор по обочинам, на подходах к школе. Мы хотим жить в благоустроенном городе, чистоте и комфорте. Так может, каждый начнет с себя?!» - написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

В ближайшее время в городе установят более 300 новых мусорных контейнеров. Узнать, где именно они будут находиться, в ближайшее время можно будет на сайте комитета ЖКХ. Каждый контейнер будет привязан к определенному адресу.

«Муниципалитет оплачивать мусор, который жители вывозят с дачных поселков, больше не будет. СНТ сами обязаны заключать договоры с региональным оператором на услуги по вывозу мусора», - заявил Сергей Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году
Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях
Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове
В Кемерове ограничили стоянку транспорта
За мечты о мускулах кузбассовец может лишиться свободы на срок до семи лет
На Арт-фестивале в Кузбассе выступят популярные российские исполнители
В Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор
Карты раскрыты: Госавтоинспекция рассказала о местах размещения камер фиксации в Кузбассе
Жительница кузбасского города ударила дочь ножом за невымытый пол
Голодные дети ночью стояли в окне новокузнецкой многоэтажки
Кузбассовцам покажут фотовыставку исчезающих и редких птиц
Кузбассовцы ходят в суды с шокерами, оружием и боеприпасами
На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП
Приоткрыли: суд вынес решение о судьбе кемеровского торгового центра
На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине
Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»
Четверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровье
В Кузбассе полицейские уничтожили 194 гектара конопли
Мертвецки пьяный мужчина катал по городу двух малолетних детей в Кузбассе
В кузбасском заповеднике родился косуленок