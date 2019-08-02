Трое новокузнечан украли кусок трубопровода

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-02T06:36:14+03:00

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Предприимчивые молодые люди из Новокузнецка украли обрезки металлических труб. Однако далеко с добычей им уйти не удалось: местным жителям помешал металлический грохот, и они вызвали полицию.

Вечером жители домов в районе улицы Курбатова обратили внимание на громкий металлический шум со двора. Никакие работы в это время суток проводиться не могли, и сотрудники Росгвардии отправились проверить, что же происходить. Во дворе одного из домов они увидели трех мужчин, которые катили по проезжей части придомовой территории два обрезка металлических труб диаметром около 50 миллиметров и длиной до двух метров.

Оказалось, что ранее уже судимые 33, 24 и 21-летние молодые люди похитили трубы на одном из участков ремонта теплотрассы на Октябрьском проспекте. Эти трубы они решили докатить и сдать в пункт приема металлолома. Однако громкий звук, который издавало катящееся по асфальту железо, помешал горожанам отдыхать. Молодых людей бойцы Росгвардии передали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU