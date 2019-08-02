2019-08-02T06:36:14+03:00
Общество

Трое новокузнечан украли кусок трубопровода

Далеко укатить украденное им не удалось
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Трое новокузнечан украли кусок трубопровода.Трое новокузнечан украли кусок трубопровода.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Предприимчивые молодые люди из Новокузнецка украли обрезки металлических труб. Однако далеко с добычей им уйти не удалось: местным жителям помешал металлический грохот, и они вызвали полицию.

Вечером жители домов в районе улицы Курбатова обратили внимание на громкий металлический шум со двора. Никакие работы в это время суток проводиться не могли, и сотрудники Росгвардии отправились проверить, что же происходить. Во дворе одного из домов они увидели трех мужчин, которые катили по проезжей части придомовой территории два обрезка металлических труб диаметром около 50 миллиметров и длиной до двух метров.

Оказалось, что ранее уже судимые 33, 24 и 21-летние молодые люди похитили трубы на одном из участков ремонта теплотрассы на Октябрьском проспекте. Эти трубы они решили докатить и сдать в пункт приема металлолома. Однако громкий звук, который издавало катящееся по асфальту железо, помешал горожанам отдыхать. Молодых людей бойцы Росгвардии передали в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня
В Кемерове изменится движение трамваев
На День ВДВ порядок в Кузбассе обеспечат 1000 полицейских
300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку
Строительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году
Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях
Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове
В Кемерове ограничили стоянку транспорта
За мечты о мускулах кузбассовец может лишиться свободы на срок до семи лет
На Арт-фестивале в Кузбассе выступят популярные российские исполнители
В Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор
Карты раскрыты: Госавтоинспекция рассказала о местах размещения камер фиксации в Кузбассе
Жительница кузбасского города ударила дочь ножом за невымытый пол
Голодные дети ночью стояли в окне новокузнецкой многоэтажки
Кузбассовцам покажут фотовыставку исчезающих и редких птиц
Кузбассовцы ходят в суды с шокерами, оружием и боеприпасами
На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП
Приоткрыли: суд вынес решение о судьбе кемеровского торгового центра
На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине
Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»
Четверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровье
В Кузбассе полицейские уничтожили 194 гектара конопли
Мертвецки пьяный мужчина катал по городу двух малолетних детей в Кузбассе
В кузбасском заповеднике родился косуленок