СЕГОДНЯ 06:52 2019-08-02T06:52:51+03:00

На День ВДВ порядок в Кузбассе обеспечат 1000 полицейских Фото: Алексей ФОКИН

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На День ВДВ порядок в Кузбассе обеспечат 1000 полицейских. Празднование пройдет 2 августа.

В пятницу в городах и районах области пройдут мероприятия в честь 89летия годовщины воздушно-десантных войск России. Для того, чтобы предотвратить возможные нарушения порядка, в Кузбассе в этот день будут усилены меры для обеспечения безопасности граждан.

- Для быстрого реагирования на все поступающие сигналы маршруты патрулирования нарядов полиции максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий, которые заранее обследуются полицейскими-кинологами со служебно-разыскными собаками, - рассказали подробности в ГУ МВД по Кемеровской области. - Сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность и бесперебойность дорожного движения.

В День ВДВ работать будет около 1000 полицейских. Им будут помогать более 250 бойцов Росгвардии и 200 общественников – добровольные дружинники, казаки, сотрудники ЧОПов.

ИСТОЧНИК KP.RU