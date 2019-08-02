2019-08-02T07:34:50+03:00
Общество

В Кемерове изменится движение трамваев

Это связано с проведением ремонтных работ
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове изменится движение трамваевВ Кемерове изменится движение трамваевФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кемерове на выходных изменится движение трамваев. Это связано с проведением дорожных ремонтных работ.

Дорожные службы города приступают к ремонту трамвайного полотна на улице Дзержинского – на участке от улицы Красноармейской до проспекта Ленина. В связи с этим внесены корректировки в работу общественного транспорта.

Как сообщили в городской мэрии, 2 августа с 21.00 часов будет изменено движение трамвайных маршрутов. Оно продлится до 6.00 часов 4 августа. По другой схеме будут ходить трамваи № 1, 5, 8 и 10:

-№ 1 «АО «КЭТК» – остановка «Водолей» - в прямом и обратном направлениях: остановка «АО «КЭТК», проспект Советский, проспект Кузнецкий, проспект Ленина, улица Соборная и далее своим маршрутом;

-№ 5 «Остановка «КЭМЗ» – поселок Южный» - при движении из поселка Южный без изменения. При движении от остановки «КЭМЗ»: проспект Кузнецкий, улица Автозаводская и далее своим маршрутом.

-№ 8 «остановка «КЭМЗ» - Азот» - при движении от остановки «КЭМЗ» без изменения.

При движении от остановки «Азот»: улица Троллейная, улица Якимова, улица Угловая, улица Февральская, проспект Кузнецкий, остановка «КЭМЗ».

-№ 10 «Остановка «КЭМЗ» – ш. «Северная» - укорачивается до остановки «КЭМЗ».

При этом схема автобусных маршрутов во время ремонта не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня
На День ВДВ порядок в Кузбассе обеспечат 1000 полицейских
Трое новокузнечан украли кусок трубопровода
300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку
Строительство спортивной арены в Кемерове начнется в 2020 году
Поразвлекался: кузбассовец порезал колеса на семи автомобилях
Полгода в Кузбассе ищут мужчину с шрамами на голове
В Кемерове ограничили стоянку транспорта
За мечты о мускулах кузбассовец может лишиться свободы на срок до семи лет
На Арт-фестивале в Кузбассе выступят популярные российские исполнители
В Кузбассе назначен новый природоохранный прокурор
Карты раскрыты: Госавтоинспекция рассказала о местах размещения камер фиксации в Кузбассе
Жительница кузбасского города ударила дочь ножом за невымытый пол
Голодные дети ночью стояли в окне новокузнецкой многоэтажки
Кузбассовцам покажут фотовыставку исчезающих и редких птиц
Кузбассовцы ходят в суды с шокерами, оружием и боеприпасами
На рабочего в Кузбассе упал элемент конструкции ЛЭП
Приоткрыли: суд вынес решение о судьбе кемеровского торгового центра
На глазах у всех: женщина совершила дерзкое преступление в новокузнецком магазине
Кузбасских водителей просят не пользоваться федеральной трассой Р-255 «Сибирь»
Четверых кузбассовцев суд заставил позаботиться о своем здоровье
В Кузбассе полицейские уничтожили 194 гектара конопли
Мертвецки пьяный мужчина катал по городу двух малолетних детей в Кузбассе
В кузбасском заповеднике родился косуленок