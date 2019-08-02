В Кемерове изменится движение трамваев

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-02T07:34:50+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ

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В Кемерове на выходных изменится движение трамваев. Это связано с проведением дорожных ремонтных работ.

Дорожные службы города приступают к ремонту трамвайного полотна на улице Дзержинского – на участке от улицы Красноармейской до проспекта Ленина. В связи с этим внесены корректировки в работу общественного транспорта.

Как сообщили в городской мэрии, 2 августа с 21.00 часов будет изменено движение трамвайных маршрутов. Оно продлится до 6.00 часов 4 августа. По другой схеме будут ходить трамваи № 1, 5, 8 и 10:

-№ 1 «АО «КЭТК» – остановка «Водолей» - в прямом и обратном направлениях: остановка «АО «КЭТК», проспект Советский, проспект Кузнецкий, проспект Ленина, улица Соборная и далее своим маршрутом;

-№ 5 «Остановка «КЭМЗ» – поселок Южный» - при движении из поселка Южный без изменения. При движении от остановки «КЭМЗ»: проспект Кузнецкий, улица Автозаводская и далее своим маршрутом.

-№ 8 «остановка «КЭМЗ» - Азот» - при движении от остановки «КЭМЗ» без изменения.

При движении от остановки «Азот»: улица Троллейная, улица Якимова, улица Угловая, улица Февральская, проспект Кузнецкий, остановка «КЭМЗ».

-№ 10 «Остановка «КЭМЗ» – ш. «Северная» - укорачивается до остановки «КЭМЗ».

При этом схема автобусных маршрутов во время ремонта не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU