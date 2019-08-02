Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня
Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня. На кузбасском автобане завершаются строительные работы.
В области готовятся к завершению строительства одного из главных дорожных объектов последних лет – первой в Сибири скоростной автомагистрали, которая свяжет Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк. Строительство третьего участка протяженностью 17,6 километра началось в 2015 году, стоимость работ составила более 8,5 миллиарда рублей.
-В связи с подготовкой к открытию автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий с 3 на 4 августа 2019 года будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк, с 0 по 8 километр – от поселка Демьяновка до поворота на деревню Новогеоргиевка, - сообщили в Дирекции автомобильных дорог Кузбасса.
Объезд ремонтируемого участка будет организован через Ленинск-Кузнецкий.
Ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала, что автодорога будет готова к середине августа.
ИСТОЧНИК KP.RU