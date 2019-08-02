СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-02T08:41:58+03:00

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Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня. На кузбасском автобане завершаются строительные работы.

В области готовятся к завершению строительства одного из главных дорожных объектов последних лет – первой в Сибири скоростной автомагистрали, которая свяжет Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Новокузнецк. Строительство третьего участка протяженностью 17,6 километра началось в 2015 году, стоимость работ составила более 8,5 миллиарда рублей.

-В связи с подготовкой к открытию автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий с 3 на 4 августа 2019 года будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк, с 0 по 8 километр – от поселка Демьяновка до поворота на деревню Новогеоргиевка, - сообщили в Дирекции автомобильных дорог Кузбасса.

Объезд ремонтируемого участка будет организован через Ленинск-Кузнецкий.

Ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала, что автодорога будет готова к середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU