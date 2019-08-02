Россельхозбанк поддерживает выход российских свиноводов на китайский рынок

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-02T09:15:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве состоялась трехсторонняя встреча представителей АО «Россельхозбанк», Национального Союза свиноводов и Ассоциации животноводов Китая. Участники обсудили вопросы экспорта российской животноводческой продукции, обеспечение биобезопасности свиноводческих хозяйств в условиях неблагополучной ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) и пути снижения распространения вируса на территории Китая.

В настоящее время в России фактически представлены основные мировые генетические компании, которые в сотрудничестве с отечественными свиноводами занимаются производством племенных животных, ведут научно-исследовательскую работу. При этом по некоторым характеристикам показатели лучше, чем у их коллег за рубежом.

Из-за АЧС производство свинины в Китае в 2019 году может сократиться на 20%. По некоторым прогнозам, КНР увеличит импорт этого вида мяса на 30%, однако пока неизвестно, какие страны-экспортеры смогут удовлетворить потребности Поднебесной.

В ходе встречи генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев выступил с сообщением «Свиноводство России: текущая ситуация и дальнейшее развитие до 2024 г». В заключение своего выступления он подчеркнул важность деятельности ветеринарной службы в регионах и на федеральном уровне, неоценимую работу Россельхознадзора, а также поддержку отрасли со стороны государства и Россельхозбанка.

ИСТОЧНИК KP.RU