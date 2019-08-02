2019-08-02T10:40:51+03:00
Общество

Кемеровские власти готовы потратить на салют в честь Дня шахтера более полумиллиона рублей

Сейчас администрация ищет исполнителя
Ирина АВТУШКО
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Кемеровские власти готовы потратить на салют в честь Дня шахтера более полумиллиона рублейКемеровские власти готовы потратить на салют в честь Дня шахтера более полумиллиона рублейФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Кемеровские власти готовы потратить на салют в честь Дня шахтера более полумиллиона рублей. Сейчас администрация Кемерова ищет исполнителя.

Информация о том, что мэрия города ищет организатора праздничного салюта в областном центре, появилась на сайте госзакупок. Непосредственным заказчиком выступает управление культуры, спорта и молодежной политики областного центра. Предполагается, что на салют будет потрачено не более 603 тысяч рублей.

В документах говорится, что исполнитель должен будет взять на себя все организационные моменты: обеспечить дежурство экстренных служб при подготовке и проведении фейерверка, доставить пиротехнику на место, запустить ее, а после привести территорию в порядок. Что касается пиротехники, то к ней тоже предъявляются требования: понадобится 710 ракет, высота их запуска должна составить от 45 до 200 метров.

Период подачи заявок на участие в закупке будет длиться до 9 августа. Местом проведения фейерверка по традиции выбран Университетский мост. Празднование Дня шахтера пройдет 24 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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