СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-02T10:53:45+03:00

Он приедет в область с рабочим визитом

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Кости кузбасских динозавров оценит ведущий палеонтолог России. Он приедет в область с рабочим визитом.

В Кузбасс 5 августа приезжает один из ведущих палеонтологов России - профессор, доктор биологических наук, заведующий Лабораторией териологии Зоологического института Российской Академии наук Санкт-Петербурга Александр Аверьянов.

Как рассказали в администрации области, ученый прибыл для того, чтобы исследовать фрагменты костей, найденные в ходе раскопок на Шестаковском месторождении. В этом месте с полевого сезона работники Кемеровского областного краеведческого музея нашли более 200 фрагментов костей древних животных. С научной точки зрения наиболее интересными являются фрагменты скелета гигантского растительноядного динозавра зауропода.

Александр Аверьянов также планирует принять участие в пресс-конференции, где обсудят возможности применения компьютерной микротомографии для изучения палеонтологических образцов и создания трехмерной визуальной реконструкции скелета пситтакозавра сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU