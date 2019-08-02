Требуются повара и грузчики: в Кемерове набирают сотрудников для Президентского кадетского училища

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-02T11:30:29+03:00

Найти постоянную работу в училище можно будет 5 августа

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В преддверии открытия Президентского кадетского училища в Кемерове здесь начался набор специалистов на постоянную работу. Ярмарка вакансий будет проходить 5 августа в Центре занятости населения.

С 09:00 на проспекте Ленина, 109В, ждут тех, кто ищет работу. В кадетское училище сейчас нужны такие специалисты, как кладовщики, грузчики, уборщики производственных и служебных помещений, мойщики, кухонные рабочие, пекарь, помощники повара, повара, заведующие производством.

«Мини-ярмарки вакансий с разными организациями пройдут в Центре занятости в течение следующей недели. Соискателей ждут каждый будний день с 9.00. Телефон для справок: (8-384-2) 56-08-68», - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU