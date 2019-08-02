2019-08-02T12:02:49+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником

Губернатор пожелал всем причастным к празднику здоровья и благополучия
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником. ФОТО: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником. ФОТО: пресс-служба АКО.
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2 августа в Кузбассе, как и во всей России, празднуют День воздушно-десантных войск. С этим праздником кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса отметил, что воздушно-десантные – это гордость Вооруженных сил России. Именно они первыми вступают в бой и ведут за собой всю армию. Также Сергей Цивилев заметил, что десантники славятся своим героизмом и стойкостью духа

- Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ, поздравляю вас с днём Воздушно-десантных войск! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником! – поздравил военнослужащих и ветеранов губернатор Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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