Сергей Цивилев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником
2 августа в Кузбассе, как и во всей России, празднуют День воздушно-десантных войск. С этим праздником кузбассовцев поздравил Сергей Цивилев.
Губернатор Кузбасса отметил, что воздушно-десантные – это гордость Вооруженных сил России. Именно они первыми вступают в бой и ведут за собой всю армию. Также Сергей Цивилев заметил, что десантники славятся своим героизмом и стойкостью духа
- Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ, поздравляю вас с днём Воздушно-десантных войск! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! С праздником! – поздравил военнослужащих и ветеранов губернатор Кузбасса.
ИСТОЧНИК KP.RU