Россельхозбанк поддержит агроэкспортеров Кузбасса

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-02T12:49:16+03:00

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Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин встретился с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили перспективы экспорта сельскохозяйственных товаров Кузбасса, привлечение инвестиций в аграрный сектор региона, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

-Текущий год в РСХБ признан годом регионов. Руководство Банка регулярно проводит встречи с главами субъектов РФ, чтобы лучше понять текущие потребности, в том числе с учетом региональной специфики и амбициозных планов страны по наращиванию объемов экспорта. Мы являемся давним партнером Кемеровской области и намерены продолжать активную работу с местными аграриями, оказывая им всестороннюю поддержку, — отметил Кирилл Лёвин.

-Регион достиг впечатляющих результатов в обеспечении населения собственной продукцией. В то же время нам необходимо развивать экспортное направление, привлекать деньги из-за рубежа. Минсельхоз РФ поставил Кузбассу задачу увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году до объема 511 млн долларов. В прошлом году объем агроэкспорта составил 270 млн долларов. План на текущий год — 285 млн долларов. Спрос на продукцию в других странах есть. Уверен, что совместными усилиями с Россельхозбанком мы достигнем этой цели и сможем конкурировать в области сельского хозяйства с разными странами, — рассказал Сергей Цивилев.

РСХБ на протяжении 17 лет растущими темпами финансирует АПК Кемеровской области. Банк заинтересован в реализации проектов, направленных на развитие экономики региона.

ИСТОЧНИК KP.RU