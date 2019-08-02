2019-08-02T14:19:31+03:00
Общество

На берегу Томи в Кемерове построят торговый комплекс

Он будет находиться на пересечении Притомского проспекта и улицы Терешковой
Екатерина РОМАНОВА
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На берегу Томи в Кемерове построят торговый комплексНа берегу Томи в Кемерове построят торговый комплексФото: Михаил ФРОЛОВ
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В скором времени в Кемерове может появиться новый торговый комплекс. Его строительство запланировано в 300-летию Кузбасса.

О том, что к празднованию 300-летия Кузбасса в Кемерове может появиться новый торговый комплекс, сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по строительству Глеб Орлов. По его словам, находиться он будет на набережной, там, где пересекаются Притомский проспект и улица Терешковой. Рядом с торговым, также планируется строительство выставочного комплекса и центра семейного досуга. Расположится этот комплекс на резервной площадке возле будущего спортивного комплекса "Кузбасс-Арена".

Напомним, строительство «Кузбасс-Арены» начнется в 2020 году. Площадь спортивного центра составит 45 тысяч квадратных метров, а его трибуны смогут вместить шесть тысяч человек. К слову, здесь можно будет заниматься 14 видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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