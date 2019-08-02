2019-08-02T14:47:46+03:00
Происшествия

Кузбассовца пытались увезти к работодателю в багажнике

Перед этим мужчину избили
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовца пытались увезти к работодателю в багажникеКузбассовца пытались увезти к работодателю в багажникеФото: Алексей МАТВЕЕВ
Изменить размер текста:

Кузбассовца пытались увезти в багажнике на встречу с работодателем. Перед этим мужчину избили.

Двух жителей Гурьевского района будут судить за похищение человека. Установлено, что они приехали к своему 21-летнему знакомому, с которым вместе работали у одного местного жителя на валке леса.

Поводом для визита стал конфликт между потерпевшим и работодателем из-за поломки техники. Последний велел рубщикам привезти к нему их коллегу, чтобы уладить разногласия. Однако ехать куда-либо с внезапными визитерами парень отказался. Тогда злоумышленники избили его, а после затолкали в багажник автомобиля.

-По дороге потерпевший смог изнутри открыть запорный механизм и выбраться из багажного отсека, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - После чего он добрался до дома и вызвал сотрудников полиции.

Стражи правопорядка злоумышленников задержали, со следствием они не сотрудничали, свою вину не признали. Сейчас уголовное дело в отношении мужчин находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Редкую краснокнижную птицу выпустили на волю в Кемерове
РСХБ повышает качество жизни населения Новгородской области
На берегу Томи в Кемерове построят торговый комплекс
Лишилась ребенка, но не выплат: жительницу Кузбасса поймали на мошенничестве
В Кемерове построят дорогу-дублер
Кузбасс начал готовиться к чемпионату мира по волейболу-2022
Россельхозбанк поддержит агроэкспортеров Кузбасса
Сергей Цивилев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником
Требуются повара и грузчики: в Кемерове набирают сотрудников для президентского кадетского училища
Кости кузбасских динозавров оценит ведущий палеонтолог России
Кемеровские власти готовы потратить на салют в честь Дня шахтера более полумиллиона рублей
Россельхозбанк поддерживает выход российских свиноводов на китайский рынок
Участок трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий перекроют на два дня
В Кемерове изменится движение трамваев
На День ВДВ порядок в Кузбассе обеспечат 1000 полицейских
Трое новокузнечан украли кусок трубопровода
300 мусорных контейнеров расставят по Новокузнецку