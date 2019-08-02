Кузбассовца пытались увезти к работодателю в багажнике

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-02T14:47:46+03:00

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Кузбассовца пытались увезти в багажнике на встречу с работодателем. Перед этим мужчину избили.

Двух жителей Гурьевского района будут судить за похищение человека. Установлено, что они приехали к своему 21-летнему знакомому, с которым вместе работали у одного местного жителя на валке леса.

Поводом для визита стал конфликт между потерпевшим и работодателем из-за поломки техники. Последний велел рубщикам привезти к нему их коллегу, чтобы уладить разногласия. Однако ехать куда-либо с внезапными визитерами парень отказался. Тогда злоумышленники избили его, а после затолкали в багажник автомобиля.

-По дороге потерпевший смог изнутри открыть запорный механизм и выбраться из багажного отсека, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - После чего он добрался до дома и вызвал сотрудников полиции.

Стражи правопорядка злоумышленников задержали, со следствием они не сотрудничали, свою вину не признали. Сейчас уголовное дело в отношении мужчин находится на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU