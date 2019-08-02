СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-02T15:31:19+03:00

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Редкую краснокнижную птицу выпустили на волю в Кемерове. Ястреб-перепелятник восстановился после тяжелых травм.

В Кемеровском районе после лечения на природу выпустили краснокнижную птицу. До этого пернатое проходило реабилитацию в Центре сохранения биологического разнообразия КемГУ. Сюда ее принес один из жителей областного центра две недели назад. У перепелятника были обнаружены ушиб нижней части тела, частичный паралич конечностей и истощение.

Состояние ястреба специалисты Центра оценили как тяжелое, однако ресурсы молодого организма позволили ей быстро пойти на поправку.

-В отделе окружающей среды и экологической экспертизы областного департамента природных ресурсов и экологии пояснили, что численность данного вида птиц невысока, поэтому они по-прежнему остаются занесенными в Красную книгу Кемеровской и Томской областей, а также Алтайского края, - рассказали в администрации области.

В настоящее время уже выпущено два издания областной Красной Книги. Ведется работа над третьим выпуском, который основывается на ежегодных мониторинговых исследованиях. Планируется, что его выпустят в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU