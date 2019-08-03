За хранение пакетика с курительной смесью кузбассовец пойдет под суд

СЕГОДНЯ 06:24 2019-08-03T06:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

За хранение курительных миксов житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд. У мужчины в барсетке обнаружили клип-бокс с запрещенным веществом.

Во время патрулирования улиц сотрудники партульно-постовой службы обратили внимание на молодого человека. Он стоял на остановке общественного транспорта и вел себя не вполне адекватно, находился в заторможенном состоянии. Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Там-то и выяснилась причина того состояния: в барсетке у мужчины сотрудники полиции обнаружили пакетик с веществом желтого цвета. Позже экспертиза установила, что это – синтетический наркотик.

26-летний мужчина, к слову, ранее имевший судимости, заявил, что приобрел курительную смесь для себя. Тем не менее, он стал фигурантом уголовного дела и в скором времени предстанет перед судом. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

- Кузбасские полицейские напоминают, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58, - напоминает пресс-служба ведомства. - Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU