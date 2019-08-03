2019-08-03T06:43:08+03:00
Происшествия

Девушка в желтых кроссовках ушла из дома в Кемерове и не вернулась

Лилию Бородину разыскивают с 26 июля
Екатерина РОМАНОВА
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Девушка в желтых кроссовках ушла из дома в Кемерове и не вернулась. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Девушка в желтых кроссовках ушла из дома в Кемерове и не вернулась. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
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26-летнюю Лилию Бородину в течение недели разыскивают в городе Кемерово. Девушка ушла из дома и не вернулась.

На протяжении недели сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 26-летнюю Лилию Бородину. 26 июля 2019 года девушка ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в красную футболку, черные штаны с лампасами и желтые кроссовки.

Если вам известно местонахождение Лилии Бородиной, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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