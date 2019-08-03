Южный въезд в Новокузнецк очистили от мусора

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-03T07:58:36+03:00

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Южный въезд в город Новокузнецк стал намного чище. Здесь за один день ликвидировали 12 несанкционированных свалок.

Дорогу, по которой не только новокузнечане, но и жители других населенных пунктов и регионов заезжают в город, наконец-то почистили. Сразу 12 несанкционированных свалок объемом более чем в 100 квадратных метров, убрали. Все отходы увезли на полигон и утилизировали специалисты регоператора. А вот платить за уборку теперь придется собственнику земельного участка.

К слову, эти свалки образовались на местах, где раньше стояли мусорные контейнеры. Сами контейнеры муниципалитет переместил вглубь частного сектора, а жители стали приносить мусор на прежнее место – по привычке. Еще в начале июля собственнику участков передали акты и потребовали ликвидировать свалки, однако это не было сделано. Теперь же за убранный мусор придется все равно заплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU