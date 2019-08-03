СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-03T10:59:09+03:00

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Жильцы одной из многоэтажек Новокузнецка вынуждены были соседствовать с опарышами. Видео, снятое страдающими от паразитов жителями, появилось в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723830" frameborder="0"></iframe> Дом с опарышами: многоэтажку в Новокузнецке заполонили паразиты.Видео: city-n

На девятом этаже одного из домов Центрального района жильцы заметили опарышей. Они падали на лестничную площадку из щелей чердачного люка. Люди решили бороться с ними самостоятельно и пустили в ход дихлофос, но ядовитый спрей не помог. Жители дома обратились в управляющую компанию, Как сообщает city-n, диспетчер заявку принял, но избавлять от опарышей никто не пришел.

Решив, что причина появления опарышей – чей-то труп, люди обратились в полицию. Сразу после звонка на место прибыл участковый. Он проверил чердак и обнаружил там труп, да не один! Под крышей дома лежало несколько мертвых голубей. Вскоре появился и дворник: он убрал трупики птиц, смел опарышей и ушел. Жильцы дома надеялись, что после такой находки чердак очистят и продезинфицируют и обратились с этой просьбой в управляющую компанию. Там пообещали почистить чердак, но не уточнили, когда именно. Кстати, от отчего погибли голуби, пока не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU