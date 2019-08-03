2019-08-03T11:53:08+03:00
Общество

В воскресенье кузбассовцев ждет аномальная жара

Температура воздуха поднимется до +33 градусов
Екатерина РОМАНОВА
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В воскресенье кузбассовцев ждет аномальная жараВ воскресенье кузбассовцев ждет аномальная жараФото: Екатерина РОМАНОВА
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В воскресенье не территории всего Кузбасса ожидается аномальная жара. В последний выходной на неделе воздух прогреется до +33 градусов, прогремят грозы и пройдут небольшие дожди.

- 4 августа на территории Кемеровской области сохранится аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха местами +30…+33 градуса, - сообщает кемеровский Гидрометцентр. - В Промышленновском районе Кемеровской области сохранится высокая пожароопасности.

От 9 до 14 градусов тепла ожидается в ближайшую ночь в Кузбассе. Утро начнется с тумана, а потом столбики термометров медленно поползут вверх, пока не достигнут отметок в +28…+33 градуса. На небо будут то и дело набегать облака, а местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер сменит направление на северо-восточное, и его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А вот в Кемерове вероятность дождей и гроз ничтожно мала: здесь днем ожидается +29…+31 градус, переменная облачность. Утром местами возможна дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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