В воскресенье кузбассовцев ждет аномальная жара

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-03T11:53:08+03:00

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В воскресенье не территории всего Кузбасса ожидается аномальная жара. В последний выходной на неделе воздух прогреется до +33 градусов, прогремят грозы и пройдут небольшие дожди.

- 4 августа на территории Кемеровской области сохранится аномально жаркая погода с максимальной температурой воздуха местами +30…+33 градуса, - сообщает кемеровский Гидрометцентр. - В Промышленновском районе Кемеровской области сохранится высокая пожароопасности.

От 9 до 14 градусов тепла ожидается в ближайшую ночь в Кузбассе. Утро начнется с тумана, а потом столбики термометров медленно поползут вверх, пока не достигнут отметок в +28…+33 градуса. На небо будут то и дело набегать облака, а местами пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер сменит направление на северо-восточное, и его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А вот в Кемерове вероятность дождей и гроз ничтожно мала: здесь днем ожидается +29…+31 градус, переменная облачность. Утром местами возможна дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU