За червячков в питьевой воде оштрафовали кузбасское предприятие

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-03T13:17:55+03:00

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Штраф в размере 800 тысяч рублей придется заплатить муниципальному предприятию «Исток». Такое решение суд вынес за то, что в воде были паразиты.

Компания «Исток», что в Киселевском городском округе, занималась холодным водоснабжением поселка Карагайлинский. В ее ведении находилось муниципальное имущество, в том числе и скважины, из которых осуществлялся забор воды. Некоторое время назад оказалось в водопроводной воде карагайлинцы обнаружили в червячков.

Проведенная проверка выявила нарушений – отсутствие лицензии на использование недр, отсутствие охранной зоны скважин и другое.

- По результатам проверки прокурор города возбудил дело о пользовании недрами без лицензии, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Росприроднадзор, рассмотрев материалы, признал предприятие виновным в правонарушении и назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Кроме того, главе администрацию Киселевского городского округа обязали контролировать работу «Истока». Сейчас ситуация с загрязнением водопроводной воды паразитами находится на контроле прокуратуры области до фактического устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU