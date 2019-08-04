СЕГОДНЯ 04:18 2019-08-04T04:18:23+03:00

Брюнетка с каре-зелеными глазами пропала в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции вот уже больше месяца разыскивают Наталью Дергачеву. Женщина пропала еще 25 июня.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 25-летняя Наталья Дергачева 25 июня 2019 года ушла из дома в поселке Крапивинский. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные, глаза каре-зеленые.

Волонтеры «Лизы Алерт» и сотрудники полиции не располагают информацией, во что была одета пропавшая.

Если вам известно что-либо о местонахождении Натальи Дергачевой, сообщите об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU