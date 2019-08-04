СЕГОДНЯ 04:54 2019-08-04T05:10:54+03:00

Виталий Раздаев сыграл в кузбасской колонии в футбол с осужденными. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

В двух играх ветераны футбола обыграли своих соперников

Изменить размер текста: A A

Команда ветеранов футбола, которую возглавляет известных советский футболист, тренер и мастер спорта Виталий Раздаев, провела серию игр в кузбасской колонии.

В кузбасской колонии особого режима прошел необычный матч. Здесь команды осужденных сразились на футбольном поле с командой ветеранов футбола. Возглавил же команду футболистов известный советский нападающий, мастер спорта и тренер Виталий Раздаев. В двух играх ветераны одержали уверенную победу, а в третьей уступили хозяевам поля.

В двух играх ветераны футбола обыграли своих соперников. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Это не первый дружеский матч, который проводит команда кузбасских футболистов в исправительных учреждениях региона. После прошедшего в этом году турнира Виталий Раздаев отметил, что в сравнении с предыдущими футбольными встречами у осужденных вырос уровень игры. В следующий раз он пообещал привезти более сильный состав команды.

- За многолетнее сотрудничество с учреждением, помощь в организации и проведении футбольных матчей на территории колонии, начальник ОВСРО ИК-29 Сергей Комягин вручил Виталию Раздаеву именной кубок, изготовленный в колонии, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU