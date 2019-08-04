Уникальную кузбасскую школу отреставрируют за 45 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 05:16 2019-08-04T05:16:20+03:00

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В Прокопьевске началась реставрация здания детской музыкальной школы. Это здание уникально по своей архитектуре и является объектом культурного наследия регионального значения.

Ремонтно-реставрационные работы начались в прокопьевской детской музыкальной школе №10. Эта школа имеет статус «Национальное достояние России», звание «Лучшая школа искусств Кузбасса», входит в топ «50 лучших школ России». А здание, где она располагается – уникальное. Оно было построено в 1953 году по индивидуальному проекту, уникально по своей архитектуре и не имеет аналогов в России. Здесь расположены звуконепроницаемые аудитории и великолепный концертный зал с идеальной акустикой.

Все ремонтно-реставрационные работы будут продолжаться до конца ноября 2019 года. Общая их стоимость составляет 45 миллионов рублей - об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU