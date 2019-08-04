2019-08-04T05:57:43+03:00
Происшествия

Беловчанин лишился 120 тысяч рублей из-за лжебанкира

Злоумышленника разыскивает полиция
Ирина АВТУШКО
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Беловчанин лишился 120 тысяч рублей из-за лжебанкираБеловчанин лишился 120 тысяч рублей из-за лжебанкираФото: Анастасия ОСИПОВА
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Беловчанин лишился 120 тысяч рублей из-за лжебанкира. Злоумышленника разыскивает полиция.

Очередной житель Кузбасса лишился сбережений из-за своей доверчивости. Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию Белова обратился 35-летний местный и жители и сообщил, что стал жертвой мошенника. По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник убедил мужчину, будто с его счета пытались списать деньги и необходима срочная блокировка карты. Для этого нужно назвать ее реквизиты и поступившие смс-пароли. Мужчина не заподозрил подвоха и назвал все данные, которые просил злоумышленник. В итоге с его счета списалось 120 тысяч рублей. Поняв, что стал жертвой мошеннической схемы, беловчанин обратился в полицию.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, что злоумышленник звонил из Москвы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас в отношении мошенника решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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