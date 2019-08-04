СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-04T06:10:08+03:00

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Сразу два автолюбителя решили нарушить правила на улице Мичурина в Кемерове. Один из автомобилей «догнал» другой на дороге с односторонним движением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/723931" frameborder="0"></iframe> Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило Кемеровчан..Видео: vk.com, "Регион 42"

Известный сатирик Михаил Задорнов когда-то пошутил: «Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад». Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Кемерове как нельзя лучше иллюстрирует эту шутку. Два автомобиля столкнулись на улице Мичурина – сразу после поворота на дорогу с односторонним движением. Видео с последствиями ДТП очевидцы выложили в сеть.

«Ну надо же - сразу двое безумных под знак заехать решили... У них китайский навигатор один на двоих, наверное», - удивляется пользователь соцсетей Анна Макарова, комментируя видеоролик. Другой комментатор предполагает, что первый водитель осознал, что поехал против шерсти и решил сдать назад, а второй подумал, что туда можно ехать и тоже повернул.

«Второй догонял первого, чтобы предупредить – туда нельзя!» - добавляет еще один пользователь, Олег Леоненко. Впрочем, все автолюбители так или иначе отметили, что водители хоть и нарушили правила, все-таки очень повеселили горожан «ДТП как у Задорнова».

ИСТОЧНИК KP.RU