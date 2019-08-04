2019-08-04T06:10:08+03:00
Происшествия

Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило кемеровчан

На дороге с односторонним движением столкнулись две легковушки [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило Кемеровчан. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило Кемеровчан. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Сразу два автолюбителя решили нарушить правила на улице Мичурина в Кемерове. Один из автомобилей «догнал» другой на дороге с односторонним движением.

Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило Кемеровчан..Видео: vk.com, "Регион 42"

Известный сатирик Михаил Задорнов когда-то пошутил: «Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад». Дорожно-транспортное происшествие, случившееся в Кемерове как нельзя лучше иллюстрирует эту шутку. Два автомобиля столкнулись на улице Мичурина – сразу после поворота на дорогу с односторонним движением. Видео с последствиями ДТП очевидцы выложили в сеть.

«Ну надо же - сразу двое безумных под знак заехать решили... У них китайский навигатор один на двоих, наверное», - удивляется пользователь соцсетей Анна Макарова, комментируя видеоролик. Другой комментатор предполагает, что первый водитель осознал, что поехал против шерсти и решил сдать назад, а второй подумал, что туда можно ехать и тоже повернул.

«Второй догонял первого, чтобы предупредить – туда нельзя!» - добавляет еще один пользователь, Олег Леоненко. Впрочем, все автолюбители так или иначе отметили, что водители хоть и нарушили правила, все-таки очень повеселили горожан «ДТП как у Задорнова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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