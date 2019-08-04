СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-04T07:00:55+03:00

В Кузбассе без вести пропала еще одна женщина. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кузбассе без вести пропала еще одна женщина. Полицейские просят помочь в поисках новокузнечанки.

В Новокузнецке пропала 44-летняя Елена Кречетова. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Женщина ушла из дома и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид около 40-45 лет, рост 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы темно-русые до плеч.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении новокузнечанки, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8(384-3) 74-14-93, 57-45-98; 02 (102 – с мобильного), или обратиться по адресу: проспект Энтузиастов 1а, каб. 231.

Ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала о том, что пропала 25-летняя женщина в поселке Крапивинский. Она ушла из дома еще 25 июня и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU