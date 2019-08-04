2019-08-04T07:55:00+03:00
Общество

Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа

Работы вышли на завершающую стадию
Ирина АВТУШКО
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Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа. Фото: Спорткомитет Новокузнецка/ InstagramСтадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа. Фото: Спорткомитет Новокузнецка/ Instagram
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Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа. Строительные работы вышли на завершающую стадию.

На месте возведения спортивного объекта прошло заседание рабочего штаба, на котором инвесторам и представителям местных властей показали ход строительства спортивного объекта.

Главной площадкой нового стадиона, который расположен в Куйбышевском районе, станет поле с искусственным покрытием. Газон на нем уже уложили, сейчас монтируются ворота и освещение, установлены трибуны на 250 мест.

-Также на новом стадионе можно будет потренироваться на легкоатлетической дорожке и на двух модульных спорплощадках - баскетбольной и для занятий воркаутом, - рассказали в комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка. - Данный спортивный объект станет одной из площадок для выполнения нормативов ГТО.

В настоящее время завершаются работы в административно-бытовом корпусе – здесь идет отделка помещений. Через две недели ключи от него передадут спортивной школе по вольной борьбе. Помимо этого рабочие благоустраивают территорию, асфальтируют парковку и пожарный въезд.

Отмечается, что двери стадиона будут открыты для всех желающих – как для профессиональных спортсменов, так и для любителей со всех районов города.

Официальное открытие стадиона «Шахтер» намечено на 25 августа. Здесь организуют городскую спартакиаду и Всероссийский фестиваль по воркауту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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