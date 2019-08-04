Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа
Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа. Строительные работы вышли на завершающую стадию.
На месте возведения спортивного объекта прошло заседание рабочего штаба, на котором инвесторам и представителям местных властей показали ход строительства спортивного объекта.
Главной площадкой нового стадиона, который расположен в Куйбышевском районе, станет поле с искусственным покрытием. Газон на нем уже уложили, сейчас монтируются ворота и освещение, установлены трибуны на 250 мест.
-Также на новом стадионе можно будет потренироваться на легкоатлетической дорожке и на двух модульных спорплощадках - баскетбольной и для занятий воркаутом, - рассказали в комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка. - Данный спортивный объект станет одной из площадок для выполнения нормативов ГТО.
В настоящее время завершаются работы в административно-бытовом корпусе – здесь идет отделка помещений. Через две недели ключи от него передадут спортивной школе по вольной борьбе. Помимо этого рабочие благоустраивают территорию, асфальтируют парковку и пожарный въезд.
Отмечается, что двери стадиона будут открыты для всех желающих – как для профессиональных спортсменов, так и для любителей со всех районов города.
Официальное открытие стадиона «Шахтер» намечено на 25 августа. Здесь организуют городскую спартакиаду и Всероссийский фестиваль по воркауту.
ИСТОЧНИК KP.RU