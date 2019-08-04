В Кемерове расширят проблемный перекресток в Заводском районе

СЕГОДНЯ 08:53 2019-08-04T08:53:30+03:00

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В Кемерове расширят один из перекрестков в Заводском районе. Это должно увеличить его пропускную способность и решить проблему пробок.

В Центре организации дорожного движения разработали проект по расширению проезжей части на перекрестке улиц Камышинская и 2-ая Камышинская. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Кемерово Илья Середюк.

По словам градоначальника, к работам приступили после многочисленных просьб горожан решить вопрос с пробками на данном участке. Предполагается, что после расширения перекрестка автомобили, которые двигаются в сторону выезда из города, будут проезжать его, не дожидаясь, когда другие участники движения повернут налево к Южному.

-К работам уже приступили. Перенесли коммуникации, сейчас подготавливаем основание новой полосы, - рассказал Илья Середюк. - По предварительным данным пропускная способность перекрестка увеличится на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU