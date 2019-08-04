2019-08-04T08:53:30+03:00
Общество

В Кемерове расширят проблемный перекресток в Заводском районе

Это увеличит его пропускную способность
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове расширят проблемный перекресток в Заводском районе. Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове расширят проблемный перекресток в Заводском районе. Фото: Илья Середюк/ Instagram
Изменить размер текста:

В Кемерове расширят один из перекрестков в Заводском районе. Это должно увеличить его пропускную способность и решить проблему пробок.

В Центре организации дорожного движения разработали проект по расширению проезжей части на перекрестке улиц Камышинская и 2-ая Камышинская. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Кемерово Илья Середюк.

По словам градоначальника, к работам приступили после многочисленных просьб горожан решить вопрос с пробками на данном участке. Предполагается, что после расширения перекрестка автомобили, которые двигаются в сторону выезда из города, будут проезжать его, не дожидаясь, когда другие участники движения повернут налево к Южному.

-К работам уже приступили. Перенесли коммуникации, сейчас подготавливаем основание новой полосы, - рассказал Илья Середюк. - По предварительным данным пропускная способность перекрестка увеличится на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровская «Лапландия» откроется 20 августа
Сергей Цивилев поздравил железнодорожников Кузбасса с профессиональным праздником
Кемеровчане отстреливают хищных птиц посреди города
Стадион «Шахтер» в Новокузнецке достроят к 25 августа
В Кузбассе без вести пропала еще одна женщина
Как у Задорнова: курьезное ДТП в центре города рассмешило кемеровчан
Беловчанин лишился 120 тысяч рублей из-за лжебанкира
Уникальную кузбасскую школу отреставрируют за 45 миллионов рублей
Виталий Раздаев сыграл в кузбасской колонии в футбол с осужденными
Брюнетка с каре-зелеными глазами пропала в Кузбассе
Сергей Цивилев на мотоцикле проехал по кузбасской автомагистрали
Рядом с Искитимкой в Кемерове установили табличку о защитной прибрежной полосе
Глава Новокузнецка вошел в число 30 лучших мэров России
За червячков в питьевой воде оштрафовали кузбасское предприятие
В воскресенье кузбассовцев ждет аномальная жара
Дом с опарышами: многоэтажку в Новокузнецке заполонили паразиты
На мотоцикле по Кузбассу: Сергей Цивилев отправился в путешествие по региону
Южный въезд в Новокузнецк очистили от мусора
Девушка в желтых кроссовках ушла из дома в Кемерове и не вернулась
За хранение пакетика с курительной смесью кузбассовец пойдет под суд