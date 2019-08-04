2019-08-04T09:59:41+03:00
Общество

Кемеровчане отстреливают хищных птиц посреди города

От рук неизвестных пострадал черный коршун
Мария КОЛОСОВА
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От рук неизвестных пострадал черный коршун. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным/ vk.comОт рук неизвестных пострадал черный коршун. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным/ vk.com
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Кемеровчане отстреливают хищных птиц посреди города. От рук неизвестных пострадал черный коршун.

К специалистам Центра помощи диким и экзотическим животным при Кемеровском госуниверситете поступило два черных коршуна. У одного из них, который помоложе, специалисты диагностировали застарелый сросшийся «зеленоветочный» перелом плечевой кости. «Невыпускной, к сожалению», - отметили в Центре.

Второго коршуна обнаружили в одном из детских садов на Южном. После осмотра выяснилось, что птицу подстрелили.

-Сюрприз достали, коршун жив. Мягкие ткани на правом крыле еще хорошо так поели опарыши, надеемся, что трофики тканей хватит для репарационных процессов, - рассказали специалисты. –

При этом работники центра выразили недоумение: чем так помешало пернатое, что его решили расстрелять посреди города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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