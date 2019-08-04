2019-08-04T10:54:56+03:00
Общество

Сергей Цивилев поздравил железнодорожников Кузбасса с профессиональным праздником

Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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Железнодорожники Кузбасса отметили профессиональный праздник. Фото: Сергей Цивилев/ vk,comЖелезнодорожники Кузбасса отметили профессиональный праздник. Фото: Сергей Цивилев/ vk,com
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Сергей Цивилев поздравил железнодорожников Кузбасса с профессиональным праздником. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в соцсетях.

Как отметил губернатор, День железнодорожника является одним из старейших профессиональных праздников страны. Его празднуют представители разных профессий железнодорожного комплекса - машинисты и рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры.

-Железные дороги имеют большое значение для экономики региона — более 85процентов объемов продукции кузбасских производителей доставляется железнодорожным транспортом, - отметил Сергей Цивилев. - Спасибо вам, труженики стальных магистралей, за ваш опыт и мастерство в обеспечении функционирования всех звеньев железнодорожной сети, за высочайшую ответственность и ваш нелегкий труд. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

ИСТОЧНИК KP.RU

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