2019-08-04T12:59:20+03:00
Общество

Жара не уйдет: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе

Однако все еще возможны грозы и град
Ирина АВТУШКО
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Жара не уйдет: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в КузбассеЖара не уйдет: синоптики дали прогноз погоды на понедельник в КузбассеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник в Кузбассе. По их данным, жара отступать не собирается, однако в области возможны грозы и град.

В ночь на понедельник, 5 августа, температура воздуха по области будет находиться в пределах +12…+17 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +24…+29 градусов. В этот день прогнозируется северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 15 метров. В большинстве районов Кузбасса ожидаются дожди, местами грозы и град, ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

По области будет наблюдаться пожароопасность 2 и 3 классов, в Промышленновском районе – 4 класса.

Главное управление МЧС по Кемеровской области предупреждает, что 5 августа при грозах возможно усиление ветра до 21 метра в секунду. В связи с этим следует соблюдать меры предосторожности – избегать недостроенных зданий, ненадежных конструкций, одиноко стоящих деревьев, опор ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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