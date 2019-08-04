2019-08-04T13:56:52+03:00
Происшествия

В Кузбассе задержали наркомана-соискателя из Хакасии

Мужчина искал работу под «спайсом»
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе задержали наркомана-соискателя из ХакасииВ Кузбассе задержали наркомана-соискателя из ХакасииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе задержали наркомана-соискателя из Хакасии. Мужчина искал работу под «спайсом».

В Прокопьевске полицейские получили от жителей одного из домов по улице Комсомольской сигнал о подозрительном мужчине. По словам очевидцев, он стоял у подъезда и вел себя странно, а периодически вовсе терял сознание. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 30-летнего мужчину, который, как позже выяснилось, находился под действием синтетического наркотика.

-При нем обнаружили клип-бокс с веществом растительного происхождения. Проведенное исследование показало, что это наркотическое вещество «спайс» весом около 0,5 грамма, что является крупным размером, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Полицейские выяснили, что житель Хакасии приехал в Кузбасс, чтобы устроиться на работу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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