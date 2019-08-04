Кемеровчанин под загадочным предлогом похитил у собутыльника телефон

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-04T15:18:30+03:00

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Кемеровчанин под загадочным предлогом похитил у своего собутыльника телефон.

Впоследствии гаджет он сдал в ломбард.

Суд вынес решение по уголовному делу, которое было возбуждено в начале текущего года. В январе в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что познакомился на улице с 30-летним мужчиной и в дальнейшем распивал с ним алкоголь. Во время застолья новый знакомый попросил у потерпевшего мобильный телефон, чтобы совершить конфиденциальный звонок. Получив гаджет, злоумышленник поспешил скрыться с ним. Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Мужчина признался, что продал телефон в ломбард за 1800 рублей. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело.

После сбора доказательств дело передали в суд. Он признал рецидивиста виновным и назначил наказание в виде четырех лет и дух месяцев в колонии строгого режима. Кстати, ранее злоумышленник уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU