2019-08-05T03:20:19+03:00
Общество

Сергей Цивилев посетил столицу областного Дня шахтера 2019 – Гурьевский район

Увиденным губернатор остался доволен
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев посетил столицу областного Дня шахтера 2019 – Гурьевский район. Фото: Сергей Цивилев/ кадр видео vk.comСергей Цивилев посетил столицу областного Дня шахтера 2019 – Гурьевский район. Фото: Сергей Цивилев/ кадр видео vk.com
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Сергей Цивилев посетил столицу областного Дня шахтера 2019 – Гурьевский район.Своими впечатлениями от поездки глава региона поделился на странице в соцсетях.

Глава региона отметил, что когда приехал в район впервые, то территория была в запустении. Чуть больше, чем через год работа кипит – ремонтируются образовательные и культурные учреждения, дороги, дворы, скверы и парки.

-Самое главное для меня — это мнение жителей, поэтому по любым работам я всегда интересуюсь, нравятся ли им такие изменения, - рассказал губернатор. - Гурьяне довольны! Говорят, что такой активности у них никогда не было. Хотят побыстрее увидеть объекты во всей красе.

Также Сергей Цивилев подчеркнул, что объезды – удобный формат и их нужно продолжать.

Напомним, что в субботу Сергей Цивилев вместе с группой единомышленников на мотоциклах отправился в небольшое путешествие по городам и районам Кузбасса. Во время поездки он оценил ремонт средней общеобразовательной школы в селе Ягуново, осмотрел последний участок скоростного автобана КемеровоЛенинск-Кузнецкий, который введут в эксплуатацию в конце августа, проверил готовность мотоциклетной трассы в Прокопьевске, где 17-18 августа пройдет чемпионат России по мотокроссу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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