СЕГОДНЯ 04:04 2019-08-05T04:04:49+03:00

Более 500 человек стали участниками акции «Велоночь» в Новокузнецке. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Более 500 человек стали участниками акции «Велоночь» в Новокузнецке. Она была посвящена 90-летию Кузнецкстроя.

3 августа в Новокузнецке прошла акция «Велоночь – Новокузнецк. Я знаю – город будет!». В ней приняли участие не только горожане, но и гости из Кемерова и других городов Кузбасса. А главной темой велопрогулки стала история строительства Кузнецкого металлургического комбината и нового города-сада. Она же определила название и маршрут поездки.

Во время проведения акции участники посетили основные исторические места города, объединенные тематикой мероприятия. Во время остановок на маршруте экскурсоводы знакомили велосипедистов с интересными фактами становления Новокузнецка.

-Охрану порядка и общественной безопасности во время акции обеспечивали около 60 сотрудников новокузнецкой полиции и 10 представителей добровольной народной дружины, - рассказала в пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате принятых мер велопрогулка завершилась без происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU