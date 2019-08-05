Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка
Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Большая часть запланированной на этот год работы уже выполнена.
Глава Новокузнецка в своем Instagram рассказал, как реализуется региональная программа замены лифтов в городе.
На данный момент ведется замена оборудования в доме по улице Косыгина, 79. Работы выполняются в рамках региональной программы капремонта общедомового имущества.
-Гарантийный срок эксплуатации нового лифтового оборудования составляет 25 лет. Оно отвечает всем требованиям пожарной и технической безопасности и является энергосберегающим, - отметил Сергей Кузнецов.
Также он напомнил, что в Новокузнецке в этом году планируется заменить 109 устаревших лифтов в 40 многоквартирных домах. В 25 многоэтажках уже заменено 75 подъемников. Работы ведутся еще в двух многоквартирных домах.
ИСТОЧНИК KP.RU