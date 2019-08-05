СЕГОДНЯ 05:20 2019-08-05T05:20:00+03:00

Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Большая часть запланированной на этот год работы уже выполнена

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Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Большая часть запланированной на этот год работы уже выполнена.

Глава Новокузнецка в своем Instagram рассказал, как реализуется региональная программа замены лифтов в городе.

На данный момент ведется замена оборудования в доме по улице Косыгина, 79. Работы выполняются в рамках региональной программы капремонта общедомового имущества.

-Гарантийный срок эксплуатации нового лифтового оборудования составляет 25 лет. Оно отвечает всем требованиям пожарной и технической безопасности и является энергосберегающим, - отметил Сергей Кузнецов.

Также он напомнил, что в Новокузнецке в этом году планируется заменить 109 устаревших лифтов в 40 многоквартирных домах. В 25 многоэтажках уже заменено 75 подъемников. Работы ведутся еще в двух многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU