2019-08-05T05:20:00+03:00
Общество

Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка

Большая часть запланированной на этот год работы уже выполнена
Ирина АВТУШКО
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Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ InstagramСергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram
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Сергей Кузнецов рассказал о замене лифтов в домах Новокузнецка. Большая часть запланированной на этот год работы уже выполнена.

Глава Новокузнецка в своем Instagram рассказал, как реализуется региональная программа замены лифтов в городе.

На данный момент ведется замена оборудования в доме по улице Косыгина, 79. Работы выполняются в рамках региональной программы капремонта общедомового имущества.

-Гарантийный срок эксплуатации нового лифтового оборудования составляет 25 лет. Оно отвечает всем требованиям пожарной и технической безопасности и является энергосберегающим, - отметил Сергей Кузнецов.

Также он напомнил, что в Новокузнецке в этом году планируется заменить 109 устаревших лифтов в 40 многоквартирных домах. В 25 многоэтажках уже заменено 75 подъемников. Работы ведутся еще в двух многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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