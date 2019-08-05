2019-08-05T07:24:45+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком районе

По словам очевидцев, погибли два человека [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
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В Ленинск-Кузнецком районе вечером воскресенья столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

Смертельное ДТП на кузбасской трассе.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск. Здесь столкнулись Infiniti и ВАЗ-2114. Последствия аварии были сняты на видео: на кадрах видно, что машины разбиты.

- Двое человек погибли на месте. За жизнь еще двоих борются врачи. Среди пострадавших маленький ребенок, - рассказали очевидцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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