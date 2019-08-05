Смертельное ДТП произошло на трассе в Ленинск-Кузнецком районе

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-05T07:24:45+03:00

По словам очевидцев, в аварии пострадал ребенок Кадр: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

По словам очевидцев, погибли два человека [видео]

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В Ленинск-Кузнецком районе вечером воскресенья столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли два человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/724031" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП на кузбасской трассе.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск. Здесь столкнулись Infiniti и ВАЗ-2114. Последствия аварии были сняты на видео: на кадрах видно, что машины разбиты.

- Двое человек погибли на месте. За жизнь еще двоих борются врачи. Среди пострадавших маленький ребенок, - рассказали очевидцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU