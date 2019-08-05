2019-08-05T08:10:37+03:00
Происшествия

Кузбассовец зверски убил знакомого и закопал его тело

Также мужчина угрозами заставил знакомую обеспечить ему алиби [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Уголовное дело рассматривает суд Фото: Архив "КП"Уголовное дело рассматривает суд Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кемеровском районе местный житель забил знакомого до смерти разводным ключом. Чтобы обеспечить себе алиби, мужчина запугал знакомую, которой угрожал расправой.

Инцидент произошел в январе этого года. Обвиняемый распивал спиртное у знакомого. Когда алкоголь закончился, он попросил у хозяина дома денег на дополнительную порцию, но получил отказ. Разозлившись, мужчина стал избивал знакомого разводным ключом. А после убийства угрожал ножом женщине, которую хотел заставить обеспечить ему алиби.

Кузбассовец зверски убил приятеля из-за спиртного.Видео: "Вести-Кузбасс"

- Обвиняемый пытался уничтожить орудие совершенного преступления, а также скрыть тело, закопав его около мусорных баков, - прокомментировал заместитель руководителя СО по Кемеровскому району СК России по Кемеровской области Даниил Ифатулин.

Дело рассматривает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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