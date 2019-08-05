2019-08-05T08:57:28+03:00
Происшествия

Кемеровчанин организовал контрабанду наркотиков из Европы

Мужчина получал их по почте
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе осудили жителя областного центра, которого признали причастным к контрабанде наркотиков. Мужчина получал синтетику по почте и перепродавал.

38-летний кемеровчанин организовал контрабандные поставки наркотиков в Кузбасс из Европы. В качестве службы доставки он использовал «Почту России».

Через интернет мужчина заказал партию синтетических наркотиков в виде концентрированного порошка. В качестве получателя он указал жителя Мариинска, который не был в курсе его дел.

- При поступлении международного почтового отправления с наркотическим средством в почтовое отделение, подставное лицо получило посылку и передавало ее фигуранту. Посылку с наркотиками кемеровчанин привез к себе домой, где хранил, фасовал на разовые дозы, изготавливал курительные смеси и осуществлял розничный сбыт наркотиков, - пояснили в УФСБ по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что кемеровчанина задержали при попытке сбыть наркотик. В отношении него было возбуждено три уголовных дела. По результатам их рассмотрения Заводский районный суд города Кемерова вынес обвинительный приговор. Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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