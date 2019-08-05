2019-08-05T10:00:23+03:00
Происшествия

ДТП с двумя погибшими на кузбасской трассе: подробности

Авария произошла на ремонтируемой дороге
Екатерина БОРМОТОВА
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Среди пострадавших - 4-летний ребенокСреди пострадавших - 4-летний ребенокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известны подробности ДТП в Ленинск-Кузнецком районе, в результате которого погибли два человека. Авария произошла на ремонтируемой автодороге.

ДТП произошло около 19.00 на 215 километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

- Предварительно установлено, что водитель «Лады» нарушил правила очередности проезда участка проведения ремонтных работ, движение на котором регулировалось работниками дорожной службы. В результате он совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и столкнулся с автомобилем Infiniti, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате аварии на месте погибли два пассажира отечественного автомобиля. Водитель и 4-летний ребенок были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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