ДТП с двумя погибшими на кузбасской трассе: подробности
Стали известны подробности ДТП в Ленинск-Кузнецком районе, в результате которого погибли два человека. Авария произошла на ремонтируемой автодороге.
ДТП произошло около 19.00 на 215 километре автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.
- Предварительно установлено, что водитель «Лады» нарушил правила очередности проезда участка проведения ремонтных работ, движение на котором регулировалось работниками дорожной службы. В результате он совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречных транспортных средств, и столкнулся с автомобилем Infiniti, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате аварии на месте погибли два пассажира отечественного автомобиля. Водитель и 4-летний ребенок были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU