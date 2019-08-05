Полицейские нашли пропавшего кемеровчанина с детьми

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-05T10:41:18+03:00

У мужчины сломался мотоцикл, поэтому он решил остаться на ночлег в лесу

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В Кузбассе нашли пропавшего мужчину и его детей, с которыми он уехал в лес за грибами. Оказалось, что у кемеровчанина сломался мотоцикл, поэтому он решил заночевать в лесу.

Напомним, накануне в полицию поступил сигнал об исчезновении 52-летнего жителя областного центра и двух его сыновей 2014 и 2017 года рождения. Мужчина с детьми уехал в лес за грибами и не вернулся.

- Полицейские вместе с родственниками грибников нашли их в лесу Кемеровского района, недалеко от областного центра. Выяснилось, что мотоцикл, на котором мужчина с детьми отправился в поездку, сломался, в итоге глава семейства решил остаться на ночлег в лесу, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что жизни и здоровью мужчины и его детей ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU