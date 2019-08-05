Кузбасский подросток за 10 минут ограбил двух женщин

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-05T12:21:23+03:00

Он стал фигурантом уголовного дела, а его маму привлекли к административной ответственности

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В Прокопьевске 17-летний студент за 10 минут ограбил двух женщин. Подросток приехал из Киселевска, чтобы отдохнуть в местном баре.

Накануне ночью в полицию обратились две горожанки, которые рассказали, что их ограбил неизвестный молодой человек в спортивном костюме. Как выяснили полицейские, оба места преступления находились недалеко друг от друга.

В ходе розыска был задержан 17-летний студент одного из техникумов Киселевска. Он рассказал, что отдыхал в прокопьевском баре, после чего решил прогуляться по городу. Заметив на шее девушки цепочку, подросток напал на нее и отобрал украшение. Чуть позже он напал на другую женщину и также сорвал с ее шеи цепочку. После этого он на такси уехал домой и сдал похищенное в ломбард.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Кроме того, полицейские привлекли к ответственности и маму несовершеннолетнего студента.

ИСТОЧНИК KP.RU