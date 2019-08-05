12-летний мальчик погиб на Томи в Кемерове
Трагедия произошла в выходной день
Ребенок купался в реке в районе Старой пристаниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове на Томи утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла днем в воскресенье, 4 августа.
Очевидцы сообщили, что ребенок купался в реке в районе Старой пристани. В какой-то момент стал тонуть, но взрослые не успели ему помочь.
- В СУ СК по Кемеровской области сообщение поступило около 16.20. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В первую очередь, предстоит установить причину смерти ребенка, - сообщили в ведомстве.
Похожий случай произошел в Новокузнецке 29 июля. Пытаясь переплыть реку, утонул 17-летний подросток.
ИСТОЧНИК KP.RU