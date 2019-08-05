2019-08-05T12:21:03+03:00
Происшествия

12-летний мальчик погиб на Томи в Кемерове

Трагедия произошла в выходной день
Екатерина БОРМОТОВА
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Ребенок купался в реке в районе Старой пристаниРебенок купался в реке в районе Старой пристаниФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове на Томи утонул 12-летний мальчик. Трагедия произошла днем в воскресенье, 4 августа.

Очевидцы сообщили, что ребенок купался в реке в районе Старой пристани. В какой-то момент стал тонуть, но взрослые не успели ему помочь.

- В СУ СК по Кемеровской области сообщение поступило около 16.20. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В первую очередь, предстоит установить причину смерти ребенка, - сообщили в ведомстве.

Похожий случай произошел в Новокузнецке 29 июля. Пытаясь переплыть реку, утонул 17-летний подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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